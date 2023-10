Quando você escutar alguém fazendo discursos inflamados a respeito de uma tal ideologia de gênero saiba que essa pessoa está mentindo e, inclusive, ela sabe que, o que está fazendo, é propagar a mentira. Sim, pois não existe ideologia de gênero! Repitamos mais uma vez: não existe ideologia de gênero!

Nenhuma universidade, pesquisador ou partido político, de direita ou de esquerda, defende ideologia de gênero. A tentativa de fazer com que a população, em especial os mais carentes, acredite que exista uma ideologia, que tem como objetivo forçar as pessoas a mudarem sua orientação sexual é uma das maiores mentiras urbanas inventadas nas últimas décadas. Sendo assim, essa história de que há uma ideologia de gênero que quer forçar crianças e adolescente a mudar seu sexo, que a escola tenha um banheiro unissex ou que professores querem doutrinar sobre questões sexuais só pode ser propagada por pessoas de baixíssimo caráter.

Gênero não é ideologia, mas uma categoria de análise que busca entender por qual motivo, por exemplo, Mato Grosso do Sul é um dos Estados que mais pratica feminicídio contra mulheres. As questões de gênero buscam estudar e lutar contra os preconceitos e violências que vivem as mulheres. Os espaços de poder são majoritariamente masculinos, vide STF, a Câmara de Vereadores do seu município ou o Congresso Nacional. Tais situações não são fruto do acaso, mas de um processo histórico que perpetua até os dias de hoje, que tenta limitar a atuação das mulheres à vida privada. É isso que as questões de gênero buscam trazer à tona. Fazer com que a sociedade não entenda a realidade das relações de poder que diminui a mulher faz parte do projeto mentiroso chamado ideologia de gênero. A ideologia de gênero diminui a capacidade de pensar das pessoas e por meio da mentira tenta mudar o foco, instaurando um pânico coletivo. Não acreditem nessa dissonância cognitiva!

Outro ponto que as questões de gênero buscam entender cientificamente é por qual motivo as pessoas gays, lésbicas, transsexuais e outros pertencentes à comunidade LGBTQIA+ são espancadas nas ruas ou desrespeitadas por meio de preconceitos pelo simples fato de ser quem são, em um país que se declara democrático. As questões de gênero buscam construir uma sociedade que respeite as orientações sexuais das pessoas. Nenhuma pessoa gay poderia sofrer violência por ser gay, mas sofre. As questões de gênero buscam, por meio de uma pedagogia amorosa, ensinar pessoas que gente é para ser feliz e que respeitar é a máxima e que o preconceito deve ser banido, pois preconceito é sinônimo de desamor, de dor.

Enquanto as questões de gênero dialogam com a busca pela igualdade defendida pela Constituição Federal, a ideologia de gênero nasce da mentira, das fake news e da tentativa de alienar pessoas, negar direitos e violentar vidas. De qual lado você está?

Por – Tiago Botelho

