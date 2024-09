Policial é encontrado morto dentro de casa em Campo Grande

O corpo do sargento foi encontrado por colegas de profissão que estranharam a ausência dele no trabalho

Na tarde de hoje (09), um sargento da Polícia Militar do 10º BPM, identificado como Estevam foi encontrado morto dentro do apartamento que residia no Bairro Pioneiros, em Campo Grande.

O corpo do sargento foi encontrado por colegas de profissão que estranharam a ausência dele no trabalho. As Equipes das Polícias Militar e Civil, além da Perícia foram acionadas no local.

A causa da morte não foi divulgada.

Além de estevam outro integrante da segurança pública, o capitão do Batalhão de Choque da PM, Leonardo Luís Mense Rodrigues foi encontrado morto dentro de casa no mês de abril deste ano. Horas depois, no mesmo dia o GCM (Guarda Civil Metropolitano) Josué Antônio Teodoro também foi encontrado morto pela esposa.

