Viu a pipoca? Cadelinha foge de condomínio e desaparece no Paulo Coelho Machado

A família da Pipoca, cadelinha de dois anos e oito meses, que desapareceu na manhã de sábado (7), do condomínio Canários, região do bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande, está em busca da pet que até o momento não voltou para casa.

De acordo com a tutora do animal, Sara Chaves, algum morador do residencial deixou o portão principal aberto, no momento em que a Pipoca conseguiu escapar da área de lavanderia, onde sempre ficava.

“Está fazendo muita falta. É um pet da família, a gente cuida muito, já sinto falta do barulho das patinhas dela no piso”, disse Sarah.

A pipoca é uma cadela de porte pequeno/médio, SRD (Sem Raça Definida) e precisa completar o esquema vacinal que ainda falta. Para quem tiver alguma informação, entrar em contato pelo telefone 67 – 99865-4062 ou 67 – 99124-0967, em nome de Sarah ou Luciana.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.