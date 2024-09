Campo Grande alcança o topo da Gestão Pública com a 1ª colocação em transparência e 2ª melhor máquina administrativa no Brasil

Após avançar 23 posições, Campo Grande (MS) passou a ocupar a 2ª colocação no ranking de Funcionamento da Máquina Pública, segundo levantamento do Centro de Liderança Pública (CLP). A capital sul-mato-grossense registrou avanços em todos os pilares do Ranking de Competitividade dos Municípios 2024 em comparação com o ano anterior, consolidando-se como referência nacional em gestão pública. Atualmente, Campo Grande ocupa o 1º lugar em transparência, demonstrando um desempenho excepcional nesse quesito. O estudo analisou 404 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes.

Os resultados obtidos refletem a gestão eficiente e o direcionamento adequado dos recursos arrecadados pelo Município. A administração atual de Campo Grande concentrou esforços na redução de custos e na otimização de processos internos, o que possibilitou uma aplicação mais eficaz da arrecadação municipal, resultando em serviços públicos mais acessíveis e de maior qualidade para a população.

O mesmo estudo da CLP, mostra que Campo Grande apresentou expressivo avanço de posicionamento em qualidade da informação contábil e fiscal, avançando 190 posições, saindo da 302ª para a 112ª colocação, e tem nesse indicador a sua maior oportunidade de melhorar ainda mais seu desempenho relativo. Adicionalmente, a capital de Mato Grosso do Sul também apresenta excepcional desempenho na dimensão instituições e, principalmente, na dimensão economia.

Apesar do desempenho mediano do Centro-Oeste no ranking geral, Campo Grande (MS) se destaca como a principal cidade da região, ocupando a 1ª posição entre os municípios. A cidade se sobressai no contexto nacional, sendo a única do Centro-Oeste entre os 100 melhores do país.

“É uma grande satisfação compartilhar com a população de Campo Grande o resultado desse importante reconhecimento que nossa cidade alcançou ao ocupar o 2º lugar no ranking de eficiência da máquina pública e o 1º lugar em transparência. Esses indicadores são um reflexo direto do compromisso da nossa gestão com a responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e a constante busca pela melhoria dos serviços oferecidos à nossa comunidade. A transparência e a eficiência são pilares da nossa administração, e isso se traduz em benefícios concretos para a população. Cada avanço é fruto do trabalho de uma equipe dedicada, que tem como foco o desenvolvimento sustentável e a construção de uma cidade cada vez mais próspera e inclusiva. Seguimos firmes em nosso propósito de entregar resultados que realmente impactem positivamente a vida dos cidadãos”, avalia a Prefeita Adriane (PP).

Gestão Administrativa e Máquina Pública

Campo Grande avançou significativamente no que diz respeito à transparência, qualificação de seus servidores e capacidade de identificar e solucionar problemas, fatores essenciais para melhorar sua competitividade. A eficiência da administração pública é fundamental para reduzir os custos operacionais, criando um ambiente mais favorável ao investimento e à inovação, impulsionando o dinamismo econômico local e fortalecendo o desenvolvimento municipal.

No mês de junho de 2024, Campo Grande foi reconhecida com nível máximo, na categoria Bronze 4, de maturidade da governança e da gestão, pelo Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos do Governo Federal. O município avançou de 37,34% pontos em 2021 para 84,96% pontos em 2023, a partir de ações de modernização e eficiência dos serviços públicos da Capital.

Ao longo dos últimos 27 meses, diversas medidas foram implementadas para aumentar a transparência na administração, permitindo que os cidadãos acompanhem de perto como o dinheiro público está sendo utilizado, reforçando a confiança da população na gestão municipal.

O Comitê de Governança e Gestão, instituído pela atual gestão da Capital, desempenhou um papel fundamental ao estruturar os dados que embasaram a avaliação do Índice de Maturidade da Governança (IMG). Essa atuação contribuiu para fortalecer os mecanismos de controle interno e de transparência, garantindo que a administração pública municipal estivesse alinhada com os padrões exigidos.

Outro ponto importante foi a melhoria dos canais de comunicação direta entre a Prefeitura e os cidadãos, por meio de iniciativas como o serviço 156 e o programa ‘Todos em Ação – A Prefeitura mais perto de você’. Esses canais proporcionam uma maior participação popular, permitindo que a população contribua com demandas e ajude a definir as prioridades da gestão.

A administração também tem incentivado a participação social por meio de conselhos municipais e outros espaços de diálogo. Essas iniciativas garantem que as políticas públicas estejam mais alinhadas com as necessidades da comunidade, promovendo uma gestão municipal mais inclusiva e responsiva.

A Prefeitura reforçou seu compromisso com a transparência ativa por meio de programas como a regulamentação do Código de Ética, a Carta de Serviços e iniciativas como o Alvará Imediato e o Sistema de Coletas Online. Essas ações facilitam o acesso aos serviços públicos e reforçam a responsabilidade da administração com a clareza e agilidade no atendimento à população.

Além disso, as políticas de sustentabilidade e responsabilidade ambiental adotadas pela gestão de Campo Grande posicionam a cidade como referência no compromisso com o meio ambiente. Essas ações contribuem para o desenvolvimento sustentável e reforçam a imagem de uma administração pública consciente e comprometida com o futuro.

Capacitação e Incentivo ao Emprego

As capacitações oferecidas pela Prefeitura de Campo Grande têm sido essenciais para fortalecer a economia e preparar a população para o mercado de trabalho. Mais de 10 mil jovens estão sendo alcançados através dos cursos da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), somando-se aos cursos oferecidos pela Escola de Educação Profissional da Funsat e à inauguração da Sala de Treinamento no Pátio Central Shopping.

Com foco em áreas como marketing digital, higiene alimentar, atendimento ao cliente e outros, estas iniciativas não só aumentam a empregabilidade, beneficiando mais pessoas com qualificação por meio de certificação, mas também reforçam o compromisso da atual gestão em proporcionar oportunidades de desenvolvimento profissional inclusivas e abrangentes para todos os campo-grandenses, incluindo jovens e trabalhadores em busca de recolocação no mercado.

Com a redução da alíquota do ISS para franquias, agora fixada em 2%, e a drástica redução no tempo médio para abrir uma empresa, de 1 dia e 20 horas em 2022 para apenas 6 horas em 2024, o Município incentiva um ambiente empresarial ágil e eficiente.

Outro avanço significativo para Campo Grande foi a aprovação da Lei da Liberdade Econômica, no dia 8 de agosto. Este projeto de lei, de autoria do Executivo Municipal, institui a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica e estabelece garantias de livre mercado, análise de impacto regulatório e outras medidas. A aprovação representa um marco importante para investidores, simplificando os processos para abertura e funcionamento de empresas e promovendo uma relação mais ágil e segura entre o governo e o setor privado.

Com 131.441 empresas formalizadas, correspondendo a 41,07% do total estadual de 320.047 firmas, Campo Grande se destaca no ranking estadual de formalização de empresas. A nova legislação oferece maior segurança jurídica e incentiva a tomada de riscos, essenciais para o crescimento econômico da cidade.

