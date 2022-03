Policial avança carro contra grupo em Itapetininga e atropela adolescente

Um adolescente de 17 anos foi atropelado na noite de segunda-feira (28), após um policial avançar o carro em direção a um grupo em que o jovem estava, que discutia no meio da rua. O caso aconteceu na Avenida Professor Francisco Valio em Itapetininga (SP).

Uma camêra de segurança registrou o momento, e nas imagens é possível ver o grupo discutindo na rua, enquanto do outro lado da avenida passam três carros. O terceiro entra na contramão, acelerando contra o grupo e atingindo o jovem, que é arremessado contra o asfalto. O motorista fugiu sem prestar socorro.

A Corregedoria da Polícia Civil de Sorocaba, identificou o motorista, um investigador da Polícia Civil de Tatuí, mas não divulgou nomes. As circunstâncias do acidente serão investigadas, e o carro usado no atropelamento já passou por perícia. O policial segue exercendo suas atividades em Tatuí, e o adolescente, até a tarde de terça-feira (29), seguia internado porém estável.