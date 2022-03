Incêndio atinge fábrica de reciclagem no Jardim Colúmbia

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de reciclagem por volta das 23h30 da noite desta terça feira (29) na Rua Maicuru, Jardim Colúmbia, região norte da capital.

No local haviam dois depósitos. De acordo com o Capitão Wagner do Corpo de Bombeiros, os focos do incêndio haviam começado no depósito menor, com pouco mais de 400m² mas se alastraram para o depósito maior, de 600m².

Os dois depósitos ficaram destruídos, pois além da fabrica de reciclagem, o local funcionava como fabricante de desinfetantes. Na manhã de hoje (30) os bombeiros fazem um trabalho de rescaldo, a procura de novos focos. Ainda não se sabe como se iniciou o incêndio.

Foram cerca de sete viaturas para o controle das chamas. Segundo apuração da reportagem não houve feridos e o fogo não se espalhou para casas vizinhas.

Confira a reportagem de Itamar Buzzatta e Berlim Calderão