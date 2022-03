Energisa é multada em R$ 11,4 milhões por deixar consumidores sem luz em MS

A Energisa, distribuidora de energia elétrica em Mato Grosso do Sul, foi penalizada em R$ 11,41 milhões, ao longo de 2021, por deixar que consumidores ficassem 844.275 mil vezes sem luz por mais de 10 horas. Os dados foram compilados pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e apresentados durante audiência do Concen (Conselho de Consumidores da Área de Concessão da Energisa MS), na terça-feira (29).

Atualmente, a concessionária atende 1,1 milhão de consumidores em 74 municípios.

“Essa penalidade foi por não cumprir a qualidade mínima da Aneel para alguns consumidores. São 60 conjuntos, com valores diferentes. Com isso, a Energisa do Mato Grosso do Sul não conseguiu cumprir e terá que devolver esses R$ 11 milhões na conta de luz, por ter deixado 844 mil vezes os consumidores sem energia por mais de 10 horas. Vai aparecer uma rubrica informando sobre a indenização”, explicou ao jornal O Estado, o consultor do Concen, Ricardo Vidinich.

Em resposta, a Energisa esclareceu que o “pagamento da indenização é uma obrigação regulatória de todas as distribuidoras do setor elétrico quando os indicadores individuais de qualidade do fornecimento não são cumpridos”. (Texto: Izabela Cavalcanti)

Leia a matéria completa na página B2 no caderno impresso do Jornal O Estado MS