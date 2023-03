Funcionária de concessionária de energia é presa ao desviar dinheiro de pagamentos de clientes

Uma funcionária da concessionária de energia Energisa S.A., foi indiciada nesta quinta-feira (9), pelos crimes de estelionato e peculato. Os crimes aconteceram no município de Bataguassu, a 341 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações da polícia, a funcionária induzia os clientes com contas pendentes a erro, afirmando que os valores pagos deveriam ser recolhidos por ela diretamente. Enganados, os consumidores entregavam o dinheiro à funcionária, que recolhia os valores e deixava as contas dos consumidores sem pagamento.

Foram identificadas sete vítimas até o momento, sendo que se estima a existência de, pelo menos, o triplo. Segundo informações da concessionária a funcionária foi demitida logo após o conhecimento dos fatos. O consumidor que tenha entregue dinheiro a funcionário sem a quitação da conta deve comparecer na 1ª DP de Bataguassu para as apurações de sua situação.

A Polícia Civil alerta aos consumidores de Bataguassu que, havendo suspeitas de fraudes em pagamento de contas de energia e água, sempre exija a presença do chefe local da unidade da empresa concessionária antes do repasse de qualquer quantia em dinheiro, ou contate os canais de serviço de atendimento ao consumidor e procure a Polícia Civil.

O peculato é um tipo de crime contra a administração pública, tipificado no art. 312 do Código Penal (Lei 2.848/40). Ele ocorre quando um funcionário público apropria-se ou desvia, em favor próprio, de dinheiro, valor, ou qualquer outro bem móvel que se encontra em posse do funcionário em razão de seu cargo. As penas para quem comete o crime de peculato variam conforme a modalidade praticada, com penas que podem chegar até 12 anos de reclusão e multa.

