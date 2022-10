Policial a paisana flagra rapaz esfaqueando homem em avenida na Capital

Um policial a paisana que voltava para casa na noite de ontem (30), acabou pegando em flagrante um rapaz de 24 anos, tentando matar um homem de 34, a facadas na Avenida Guaicurus, região sul de Campo Grande. De acordo com o registro, equipes do Goi (Grupo de Operações e Investigações) foram acionados no local.

A tentativa de homicídio aconteceu perto do Mercado Rio Sul, no Jardim Campo Alto. Segundo o boletim de ocorrência registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento), testemunhas relataram que a vítima estava a caminho da casa da ex-mulher levando os filhos até ela. Ao chegar no local, a mulher desceu para colher as crianças e nisso, o autor foi em direção ao homem, onde iniciou uma discussão.

No calor do bate-boca, o autor sacou uma faca e passou a desferir golpes na vítima, que recebeu oito facadas pelo corpo. Ele só parou, quando o policial que passava pelo local, flagrou a cena e cedeu voz de prisão o autor. A vítima foi socorrida por populares e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Universitário para atendimento médico. Logo após, a vítima foi levada para Santa Casa por conta da gravidade.

O autor das facadas foi preso em flagrante e encaminhado a Depac/ Cepol, onde a ocorrência foi registrada como homicídio simples de forma tentada.

