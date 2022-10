Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

A Lua na Casa 10 garante a você muita confiança e disposição para buscar seus objetivos. A carreira estará entre as suas prioridade e você não vai se contentar com menos do que o sucesso. Deve investir nos seus ideais discretamente, sem revelar seus planos a ninguém. Mas batalhe, pois os astros indicam que pode dar uma guinada na sua vida. À noite, sinal verde para investir nas amizades, agitar sua vida social e curtir a sua liberdade. Uma decepção ou atração por amigo(a) vai exigir uma boa conversa. No romance, faça planos a dois.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Você vai iniciar a semana focada nos seus sonhos e projetos para o futuro, principalmente se você deixou esses ideais de lado por algum motivo bobo. Vai querer correr atrás do tempo perdido. Uma boa dica dos astros é buscar orientação com quem entende do assunto. Vale fazer cursos, ler livros ou mesmo se aproximar de colegas mais experientes no trabalho. Invista em tudo que possa contribuir para o seu progresso. Na conquista, você vai buscar uma pessoa que esteja alinhada com seus pensamentos e objetivos e será bem exigente na escolha. Quem já tem um amor deve conversar para acertar as diferenças.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Lua e Plutão na Casa das Transformações dão sinal verde para você colocar em prática pelo menos algumas das mudanças que tem planejado há algum tempo. Se você anda insatisfeita com o trabalho, é um bom momento para ir atrás de outras oportunidades. Não tome nenhuma decisão precipitada, mas comece a buscar seus objetivos. Também será mais fácil se desfazer de coisas que não usa mais – será libertador. Na paquera, você vai esbanjar sensualidade e pode atrair alguém muito desejado. Na união, tente sair um pouco da rotina.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

A Lua na Casa 7 estimula a cooperação e indica que você pode fazer parcerias muito vantajosas. Procure se unira pessoas que pensam como você e que têm metas parecidas com as suas. Quem já trabalha em sociedade terá chance de aprofundar a parceria e pode aprender muito com a troca de experiências. Nos assuntos do coração, o desejo de viver uma relação mais séria deve aumentar e é bem provável que não se satisfaça com aventuras sem compromisso. Na vida a dois, uma relação instável pode ficar ainda mais fragilizada. Mas se a união é forte, tende a se aprofundar.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Lua e Plutão na Casa 6 garantem bastante disposição e determinação para você mergulhar no trabalho, cumprir suas tarefas e conseguir excelentes resultados. As mudanças que você deseja podem demorar um pouco ou podem não sair exatamente como você gostaria, mas vão acontecer. Você vai mostrar que sabe se adaptar e vai transformar desafios em oportunidades. Sua sensualidade está acentuada e deve favorecer bastante as paqueras e o romance. Forte atração por uma pessoa próxima. A união ganhará novos estímulos à noite. Saia da rotina e deixe os assuntos familiares para outro dia.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Você vai iniciar a semana em altíssimo astral. Lua e Plutão no seu paraíso astral indicam que você estará mais extrovertida, vai esbanjar carisma e terá uma facilidade enorme para se entender com as pessoas. Procure se unir aos colegas e trabalhar em equipe para chegar mais rápido aos seus objetivos. É claro que todo esse charme e simpatia também vão favorecer bastante a sua vida amorosa. Vai atrair paqueras em qualquer lugar e até mesmo sem querer. Pode iniciar um namoro ou fortalecer os vínculos com a pessoa amada. À noite, evite abordar assuntos delicados, mas esclareça qualquer mal-entendido.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Quem trabalha em casa ou com parentes vai começar a semana com energia em dobro para cumprir as tarefas e alcançar a metas desejadas. Seja qual for seu emprego, você deve confiar no seu taco. Supere qualquer insegurança e aposte em tudo que aprendeu até aqui para dar conta do recado e se destacar. Confie na sua experiência. Dê atenção à saúde e ouça os concelhos da família. À noite, a Lua chega ao seu paraíso astral e anuncia nova oportunidades na conquista. Cuidado para não assustar o alvo ou estressar o romance com exigências exageradas. Controle seu ciúmes e sua possessividade.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Os astros vão intensificar bastante o seu poder de comunicação e indicam que você contará com muita habilidade para dialogar, negociar e fazer acordos. Explore isso no trabalho, seja para se entender com os colegas, para vender seu peixe ou mesmo para negociar algumas melhorias com os chefes. Se você procura um novo emprego, pode contar com bom desempenho nas entrevistas. À noite, evite discutir com parentes. Talvez seja melhor sair um pouco de casa. Comunicativa e cheia de charme, você vai atrair quem quiser na conquista. Use isso, também, a favor do romance e declare todo o seu amor.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Se depender do incentivo dos astros, você iniciará a semana com boas perspectivas para as finanças. Fique de olho nas oportunidade de ganhar dinheiro, pois você pode descobrir formas diferentes de lucrar e, com isso, garantir um bom pé-de-meia. Pense em coisas que possa fazer em casa ou com parentes. Você também pode faturar com serviços e produtos caseiros. No amor, tudo indica que você não vai se satisfazer com aventuras. O desejo de se sentir segura e protegida na vida afetiva deve incentivá-la a buscar algo mais sério. Cuidado com fofocas e intrigas à noite. Melhore o diálogo com seu amor.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Seu senso de responsabilidade e sua perseverança para batalhar pelo que quer estarão acentuados nesta segunda-feira e devem incentivá-la a investir muita energia no trabalho. Você também contará com a comunicação para se beneficiar e pode ter uma boa chance de retomar um assunto mal resolvido para colocar os pingos nos is. Boa fase para negociações e acordos. No amor, seu jeito responsável deve chamar a atenção de quem também busca algo mais sério. Converse para entender bem as intenções do par. Ciúmes de amigo(a) pode ser paixão: avalie. A união vai exigir jogo de cintura. Converse sem brigar.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Lua e Plutão infernizam seu astral e você deve começar a semana muito desconfiada de tudo e todos. Isso será muito positivo, principalmente ao lidar com questões relacionadas a dinheiro. Você tende a ser mais cautelosa tanto para buscar novas formas de lucrar quanto para gastar a grana que conquistou com tanto empenho. Evite extravagâncias para não ter com o que se preocupar depois. Na vida a dois, o céu recomenda que fortaleça a confiança para tirar a força do ciúmes. Resolva as diferenças com diálogo.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Os astros indicam que contar com o apoio de amigos e colegas pode ajudar você a se sentir mais forte e confiante para correr atrás do que quer. Aposte nas parcerias e busque aliados para seus projetos. Também é um bom dia para movimentar sua vida social, seja para fortalecer as amizades já existentes, seja para se enturmar com gente nova. Quem namora a distância pode enfrentar alguns desafios. A falta de contato tende a gerar medo e desconfiança: tente melhorar essa comunicação. Quem já tem seu amor vai valorizar ainda mais o companheirismo. Melhore o diálogo para ter mais cumplicidade com seu bem.

