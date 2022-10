Com dois títulos, Flamengo fatura bolada e prepara investimentos

O Flamengo vai ganhar uma bolada com o título da Copa do Brasil e Libertadores no último sábado (29). O clube embolsou um prêmio de US$ 16 milhões, cerca de R$ 85 milhões na cotação atual. Além disso, caso consiga ficar entre os líderes, o Rubro-Negro ainda pode ganhar mais alguns milhões.

Com o dinheiro, o clube pretende aperfeiçoar o seu elenco estrelado. No início de 2023, o Flamengo tem um compromisso para lá de importante, o Mundial de Clubes. Para alcançar o sonho e repetir o roteiro de 1981, a diretoria quer investir e bater de frente com o Real Madrid.

As premiações destas competições para a próxima temporada ainda não estão definidas, mas baseando-se no que foi pago em 2022, há uma garantia mínima de R$ 25 milhões se for vice da Recopa e da Supercopa, e um máximo de R$ 32 milhões, se for campeão dos dois torneios.

O fato do Flamengo ter conquistado recentemente a Copa do Brasil, torna a receita do clube carioca ainda maior em um curto espaço de tempo. Foram R$ 76.8 milhões ao vencer o Corinthians na decisão da competição no dia 20 de outubro. Portanto, mais de R$ 200 milhões em premiações em nove dias.

Entre renovações e contratações, o vice de futebol, Marcos Braz, já olha para frente em busca de novas conquistas em 2023.

“O processo, o ciclo, fazem parte da vida. Eu estou aqui e amanhã será outro dirigente. Esse processo, dentro do Flamengo, vai passar. Já fizemos uma grande janela, com Cebolinha, Varela, Pulgar… Jogadores de seleção. É continuar a renovação para segurar os títulos que ganhamos e consertar as coisas que erramos. Não é porque ganhamos dois que não erramos. 2023 vem aí. O título é da torcida e da instituição, e semana que vem começamos a trabalhar pensando em 2023”, declarou.

Agora, resta saber a posição que o Flamengo terminará o Campeonato Brasileiro. Do primeiro ao quinto, o valor varia de R$ 45 milhões a R$ 36 milhões.

