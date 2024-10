Policiais veem carro capotando, param para ajudar e descobrem que veículo era roubado em Coxim

Homem com idade não divulgada foi preso, nessa quinta-feira (17), em Coxim, distante 254 quilômetros de Campo Grande, após capotar o carro que conduzia que havia sido roubado em Anápolis (GO), horas antes.

Conforme divulgado pelo site local MS Todo Dia, policiais militares de Figueirão retornavam à cidade após um evento realizado em Coxim, quando avistaram um carro capotando na rodovia. Os agentes pararam e prestaram auxílio ao motorista.

O motorista foi questionado pela equipe, apresentando informações confusas. Ele foi socorrido e encaminhado a um hospital da região Na unidade de saúde, confessou o crime. Disse que estava levando o automóvel para Campo Grande, onde o deixaria em um estacionamento sob a condição de quitar uma dívida de R$ 3 mil relacionada à droga.

Horas antes, um boletim de ocorrência foi registrado pelo dono do carro, que relatou ser motorista de aplicativo e estava próximo a uma concessionária, quando foi abordado por um homem armado que levou o veículo.

O carro passará por perícia e, posteriormente, será entregue ao proprietário. Apesar dos danos, o homem ficou feliz em recuperar o bem.

