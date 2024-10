Foragido é preso por maus-tratos a criança de 2 anos em Coxim

Na manhã de hoje (18), um rapaz de 21 anos foi preso pelo crime de maus-tratos contra uma criança de 2 anos de idade na cidade de Coxim. Ele estava foragido desde o dia 9 de outubro.

Ele foi encontrado em uma residência na manhã de hoje no bairro Senhor Divino. O caso foi atendido pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Coxim,.

O suspeito já havia sido preso em flagrante em dezembro de 2023 pelo mesmo crime contra a mesma vítima. Denúncias foram realizadas entre setembro e outubro de 2024 informavam que estariam ocorrendo novas condutas do suspeito, iniciando uma nova investigação.

No dia 9 de outubro, o Conselho Tutelar foi acionado pela instituição escolar da criança, informando que ela teria chegado na creche lesionada indicando ter sido vítima de agressão física.

A criança passou por exame pericial que, além da lesão corporal, constatou vestígios de abuso sexual. As investigações continuarão pelo prazo de 10 dias para apuração das demais circunstâncias dos fatos, bem como apuração da autoria da violência sexual.

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Coxim deixa um contato para receber denúncias pelos telefones 67-32911338 e 67-999879355.

