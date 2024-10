Homem mata rapaz de 18 anos por dívida de R$70 em Coxim

Na última quinta-feira(17), um homem foi preso por matar um jovem de 18 anos durante a madrugada na cidade de Coxim. O disparo de arma de fogo ocorreu após discussão em um estabelecimento comercial. A 1ª Delegacia de Coxim realizou as diligências do caso.

A vítima, identificada como A.H.S. (18), foi atingida no braço e socorrida ao Hospital Regional e teve que ser transferida para Campo Grande devido à gravidade do ferimento. O homem que matou o jovem efetuou os disparos e fugiu do local. Ele foi identificado como D.B.T.H. (41).

Após várias diligências, ele foi localizado e preso. Em revista pessoal, foi encontrada com ele, uma porção de maconha. Na busca em seu quarto, foi apreendido um revólver calibre .38 com numeração raspada/suprimida, além de outra porção de maconha, nove munições de calibre .38 intactas e uma cápsula deflagrada do mesmo calibre.

Ele acabou confessndo o disparo e disse que começou a disucssão por causa de uma dívida de aproximadamente R$ 70,00, relacionada à venda de bonés e essências. Ele afirmou ter efetuado o disparo de dentro do estabelecimento, enquanto a vítima estava na calçada.

O indivíduo foi preso e a arma de fogo quanto junto das drogas foram apreendidas. As investigações do caso continuam sendo analisadas.

