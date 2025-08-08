Vídeo: Policiais salvam bebê após crise convulsiva e esgasgamento em Campo Grande

Na noite do último domingo (3), um momento de desespero se transformou em alívio gracas à ação rápida e precisa de dois policiais militares em Campo Grande. No bairro Jardim União, o pequeno Henry, de apenas 1 ano e 8 meses, sofreu uma convulsão, se engasgou e perdeu a consciência, deixando sua família em pânico.

Sem tempo a perder, o avô da criança correu até a base da 10ª CIPM (Companhia Independente da Policia Militar) em busca de socorro. Foi então que os soldados Adryany e Mauricio entraram em ação. Em poucos minutos, os policiais chegaram à residência da família.

A Soldada Adryany realizou a manobra de Heimlich (comumente usada em casos de engasgamento), conseguindo desobstruir as vias aéreas do bebê e fazê-lo voltar a respirar normalmente. Enquanto isso, o soldado Mauricio prestava apoio emocional aos familiares e acionava o Corpo de Bombeiros para garantir o atendimento médico necessário.

Henry foi levado a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde recebeu cuidados médicos e foi liberado com boas condições de saúde.

Dias depois do ocorrido, em um gesto de gratidão, a família retornou a base da PM apenas para agradecer, emocionando os agentes.