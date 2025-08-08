Homem é preso por quebrar o maxilar de ficante em Três Lagoas

Caso foi enquadrado como tentativa de femicídio

Na tarde desta sexta-feira (8), um homem de 48 anos foi preso em flagrante por quebrar o maxilar da ficante em Três Lagoas. A mulher deu entrada no hospital com várias lesões.

O caso chegou a polícia após uma denúncia realizada pela assistente social do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora diretamente às investigadoras da DAM.

Foi informado que a mulher deu entrada na unidade com várias lesões e uma fratura na mandíbula. Também foi dito que o homem ainda tentou visitar a mulher e estava rondando o local em seu veículo.

Ele foi localizado em sua residência e encaminhado à Delegacia da Mulher, onde passará por audiência de custódia e permancece preso. As medidas protetivas de urgências foram adotadas após o ocorrido e oitiva da vítima na unidade de saúde.

A delegada de polícia representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do suspeito. A vítima permanece internada para cirurgia politrauma a ser realizada por médico bucomaxilo.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Polícia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas. Em casos como esse ou de violência doméstica, podem ser realizadas denúncias também de forma sigilosa e segura pelo telefone 180 (Central de Atendimento à Mulher), 190 (Emergência) ou para aqueles residentes em Três Lagoas, na Delegacia da Mulher de Três Lagoas.

