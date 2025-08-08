Jardim abre oficialmente a Campanha Agosto Lilás com destaque para as leis de proteção e amparo

Na manhã desta sexta-feira, 8 de agosto, o município de Jardim deu início à Campanha Agosto Lilás, movimento nacional de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. O evento, realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, contou com o apoio da Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Jardim e reuniu autoridades, representantes de instituições e a comunidade local.

A cerimônia foi marcada por um importante palestra que trouxe o funcionamento da Casa da Mulher jardinense e durante as falas as vereadoras: a presidente Tereza Moreira PSDB e Marisa Bambil PP destacaram suas leis.

Duas importantes legislações municipais que fortalecem a rede de proteção e oportunidades para mulheres em situação de violência.

A a presidente da Câmara Municipal, vereadora Tereza Moreira, apresentou o Ato Legislativo nº 2361/2025, que institui a Política Municipal de Amparo e Inserção no Mercado de Trabalho das Mulheres Vítimas de Violência.

“Autonomia financeira é proteção. Emprego é empoderamento. Renda é liberdade”, destacou Tereza, ressaltando que a nova política vai além do acolhimento emocional, criando oportunidades reais de recomeço para mulheres que enfrentam situações de violência. O projeto inclui qualificação profissional gratuita, incentivos fiscais para empresas que contratarem essas mulheres, fomento ao empreendedorismo e articulação direta com a Casa da Mulher Jardinense.

Na sequência a vereadora Marílsa, autora da Lei nº 2.140/2025, sancionada em maio pelo prefeito Juliano da Cunha Miranda, apresentou a iniciativa que oficializa, em Jardim, o uso do Sinal de Ajuda 540 — um gesto simples, feito com a mão, capaz de alertar discretamente sobre situações de violência doméstica.

“É um sinal pequeno, mas que grita por socorro. Com a palma aberta, dobramos o polegar e fechamos os dedos sobre ele. Assim, mesmo sem palavras, a mulher pode pedir ajuda de forma segura. Meu desejo é que nenhuma mulher precise usar este gesto, mas, se precisar, que saiba: não está sozinha”, afirmou e fez toda a plateia repetir o sinal. A lei também prevê campanhas educativas, criação de pontos seguros em estabelecimentos comerciais e fortalecimento dos canais de denúncia.

A primeira dama, Raquel Stragliotto falou da importância da escuta e das mulheres iniciarem com amor em seu círculo próximo de amizade porque é importante ajudar quem sofre de qualquer tipo de violência.

A delegada Dra Alana também reforçou que é inadmissível qualquer tipo de agressão e exaltou os trabalhos que vem sendo desempenhadas na Casa da Mulher Jardinense que completa três anos em outubro.

O evento reforçou que o Agosto Lilás é mais do que um mês simbólico — é um chamado à ação coletiva. A campanha seguirá durante todo o mês com palestras, ações educativas, mobilizações e atendimentos especializados, reafirmando que o combate à violência contra a mulher é uma responsabilidade de toda a sociedade.