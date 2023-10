Em partida apática, Flamengo é goleado por Bragantino

O Red Bull Bragantino goleou o Flamengo por 4 a 0 e interrompeu a sequência de invencibilidade do Rubro-negro na noite de ontem (23). Irreconhecível, o time de Sampaoli praticamente não conseguiu jogar e viu o adversário se impor em seu estádio.

A goleada deixou o time de Pedro Caixinha com 17 pontos e na 9ª posição da tabela. A equipe de Jorge Sampaoli, por outro lado, perdeu a chance de chegar à vice-liderança e estacionou na 4ª posição com 19 pontos.

A partida teve início movimentado e com os donos da casa dominando completamente, explorando ao máximo a velocidade para causar problemas à defesa adversária. Sasha foi o primeiro a criar perigo com um chute de fora da área, porém foi impedido por Matheus Cunha. Jadsom e Mosquera também ameaçaram o goleiro, mas ele demonstrou reflexos rápidos e realizou defesas impressionantes.

Após pressionar incessantemente o gol adversário, a ágil equipe de Pedro Caixinha finalmente foi recompensada antes do intervalo. Juninho Capixaba mostrou precisão ao chutar a gol, obrigando Matheus Cunha a fazer uma defesa espetacular. Em seguida, em um escanteio, Eduardo Santos surgiu por trás dos defensores, cabeceou com determinação e desta vez conseguiu superar o goleiro do Flamengo: o placar foi aberto com um gol, marcando 1 a 0.

Na segunda etapa, o Bragantino seguiu pressionando intensamente os visitantes. E, desta vez, o resultado foi imediato: Mosquera recebeu a bola na entrada da área, deixou Thiago Maia para trás e disparou um potente chute em direção ao gol adversário, antes mesmo que o Nabi Abi Chedid pudesse esquentar: o placar agora mostrava 2 a 0.

Aos 30 minutos Sasha pegou rebote em cabeçada de Evangelista e fez o 3 a 0. Entretanto, ainda deu tempo de fazer mais um quando Mosquera aproveitou bobeada de Wesley, fez fila e finalizou com potência ao gol de Matheus Cunha, que não conseguiu evitar o final do jogo em 4 a 0.