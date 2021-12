Policiais prendem autores que roubaram moto na Afonso Pena

Dois homens roubaram a mão armada nesta terça-feira (21), nos altos da Avenida Afonso Pena, o único meio de trabalho de um entregador, que é a moto que ele usa para fazer entregas.

Segundo o relato da vítima que não quis se identificar, ele estava retornando de uma entrega de comida. Ele disse que no momento em que foi checar a próxima rota, dois homens surgiram do lado dele, um estava com uma faca e o outro começou a tirá-lo da moto. A dupla fugiu com a motocicleta e o celular.

Como ele trabalha com plataforma de entrega de comida, pensou em entrar em contato com o dono do aplicativo de comida, que rastreou a localização da moto.

Os policiais do G.O.E (Gerência de Operações Especiais) foram acionados e em uma hora encontraram a moto e os dois meliantes.A vítima já estava com a motocicleta e os pertences de volta.

(Com informações de Geliel Oliveira)