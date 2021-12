Fluminense anuncia acerto com o atacante Willian Bigode

O Fluminense anunciou oficialmente nesta terça-feira (21) a contratação do atacante Willian, mais conhecido por Willian Bigode. O jogador de 35 anos, que estava no Palmeiras, firmou vínculo com o Tricolor até dezembro de 2023.

O jogador, que vestirá a camisa 17, é o segundo reforço do Time das Laranjeiras para a próxima temporada, após a chegada do meio-campista Felipe Melo. Além dos dois jogadores, o Fluminense acertou com o técnico Abel Braga.

“É uma alegria muito grande. Chego ao Fluminense com uma sensação incrível e um frio na barriga. Estou muito motivado e feliz por esse novo desafio. As referências que tenho, de atletas que jogaram aqui, do ambiente e do dia a dia do clube, são excelentes. Essa ambição que o clube tem de buscar grandes conquistas me motivou bastante. Chego com essa expectativa de entrar, junto aos meus novos companheiros, para a história do clube com títulos, sempre fazendo o meu melhor, dando o meu máximo e respeitando a todos. Espero ter uma história bonita aqui”, afirmou o jogador.

(Com informações: Agência Brasil)