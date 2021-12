Comissão aprova Orçamento de 2022 com reajuste para policiais federais

A CMO (Comissão Mista de Orçamento) aprovou nesta terça-feira (21) o Orçamento para 2022, de autoria do relator deputado Hugo Leal (PSD-RJ). Em meio a críticas e desentendimentos de parlamentares, o texto-base foi aprovado mantendo o reajuste salarial para policiais e o valor de R$ 4,934 bilhões para o fundo eleitoral.

Após o presidente Jair Bolsonaro (PL) ter prometido, o reajuste para policiais federais foi contemplado. De acordo com o relatório, o aumento para a categoria deve gerar um custo de R$ 1,7 bilhão para o próximo ano. O valor, no entanto, é menor que o montante solicitado pelo governo, de R$ 2,9 bilhões.

O texto apresentado pelo relator também estabelece aumento dos recursos para educação, concede de mais R$ 2 bilhões para reajuste de servidores do Poder Executivo e destina R$ 800 milhões para o aumento salarial de agentes comunitários.

Participação de Bolsonaro

Segundo material publicado pela Uol na segunda-feira (20), o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), entrou em campo para pressionar o Congresso a incluir o reajuste a policiais federais no Orçamento de 2022. O relator-geral do Orçamento de 2022, Hugo Leal (PSD-RJ), informou, em uma reunião fechada, que recebeu uma ligação do presidente pedindo a inclusão da despesa.

(Com informações: Folhapress)