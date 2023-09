Policiais prende foragido da justiça do Rio Grande do Sul em rodovia de MS

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), prenderam, ontem (14), um foragido da justiça desde de maio, em em Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande. Ele tinha um mandado de prisão por homicídio em aberto no Rio Grande do Sul.

A prisão aconteceu durante durante uma fiscalização na Unidade Operacional, quando os policiais abordaram um Jeep/Renegade. Durante a abordagem, o passageiro do veículo apresentou um documento de identidade com indícios de falsificação.

Após checagem no sistema, os policiais descobriram que além de utilizar documento falso, o rapaz se passava pelo irmão dele. A equipe verificou que na verdade o homem possuía um mandado de prisão em aberto, por homicídio, no interior do Rio Grande do Sul. O homem estava sendo procurado desde maio pelo crime.

O preso foi encaminhado à Polícia Federal em Corumbá (MS).

