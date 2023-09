Policiais encontram maconha avaliada em mais de R$ 1 milhão em veículo abandonado

Agentes da Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), prenderam na noite de ontem (14), mais de meia toneladas e maconha, em um veículo abandonado, em uma rua no Distrito de Itahum, a 263 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, os entorpecentes são avaliados nos grandes centros, em R$ 1,2 milhão de reais.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização por volta das 21h, quando policiais da Defron suspeitaram da conduta de um veículo que trafegava na rodovia em alta velocidade, expondo riscos a outros usuários.

Os policiais decidiram abordar o veículo, emitindo ordem de parada, ligando os sinais sonoros e iluminados, mas acabou sendo desrespeitado pelo motorista, que iniciou a fuga em alta velocidade, entrando no perímetro urbano do Distrito de itahum

Segundo a polícia, eles encontraram o carro na rua Vicente Lopes abandonado. Os ocupantes fugiram a pé pelo município.

Os agentes da Defron iniciaram buscas nas matas próximas, até encontrar um homem de 28 anos. No veículo abandonado, os policiais encontraram 585 quilos de maconha. Em checagem no sistema, foi constatado que o carro tinha registro de adulteração e roubo em São Paulo.

O homem, o veículo e a droga foram encaminhados à sede da Defron em Dourados.

