Dona de Brechó promove ‘Feira das Oportunidades’ para pequenos empreendedores da Capital

A proprietária do Brechó Beltran, Danielle Beltran, promove neste sábado a 1ª Feira das Oportunidades em Campo Grande. O evento é uma chance para pequenos empreendedores da Capital mostrarem seus produtos a população e será realizado neste sábado (16).

Danielle possui o brechó desde janeiro de 2023, com foco na moda plus size, com peças que vão a partir do número 42 até o 60. O nascimento do negócio se deu pelo fato da dificuldade de Danielle, também plus size, adquirir e encontrar peças que fossem de seu gosto.

Conforme Danielle, o objetivo da feira é levar aos ‘olhos do público’ os produtos de pequenos empreendedores da Capital, que possuem pouco engajamento e que querem mostrar sua fonte de renda. “Como hoje a questão das feiras livres e culturais tem trazido um fluxo de mercado, uma movimentação financeira bacana para o nosso comércio, eu vi nessa feira da oportunidade a chance de trazer para o mundo dos negócios o pequeno empreendedor”.

A feira terá espaço para os maios diversos negócios, como moda circular, comida, bebida, artesanato e acessórios, de empreendedores que muitas vezes possuem pouco engajamento ou seguidores nas redes. “A princípio seria uma feira que contaria com 25 brechós apenas, porém diante da necessidade desses pequenos empreendedores apresentarem seus produtos, eu vi que poderíamos aumentar a quantidade”.

“Conseguimos uma parceria com o Clube Estoril, que nos concedeu um espaço, e hoje contamos com 45 expositores e temos uma fila de espera de aproximadamente 40 pessoas, ou seja, se houver uma segunda edição, teremos mais pessoas”, relata a empresária.

No mesmo dia da feira, haverá a 8ª edição da FeijoSamba, com participação do grupo Sampri, Pegada de Macaco e outros músicos.

Serviço:

A 1ª Feira da Oportunidade será realizada neste sábado (16), das 15h às 21h, no Salão Prime do Clube Estoril, na rua Sílvia Tomé Veríssimo, 20, Jardim Autonomista.

