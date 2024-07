Policiais penais interceptam mais de 500 gramas de drogas no presídio masculino de regime semiaberto de Dourados

A Polícia Penal tem atuado ativamente na interceptação de ilícitos em presídios de Mato Grosso do Sul. Em Dourados, no último final de semana foi apreendido cerca de 550 gramas de entorpecentes no Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto, Aberto e Assistência ao Albergado.

Por volta das 10h d último sábado (29), os policiais penais flagraram um tablete de substância análoga à maconha com o interno responsável pela limpeza do pátio externo da unidade. O ilícito foi encontrado durante revista de rotina, escondido sob um motor elétrico dentro de um carrinho de mão utilizado para a limpeza.

Ao perceber que foi descoberto, o reeducando tentou fugir, escalando o alambrado, sendo necessária a intervenção dos policiais penais para a captura e contenção.

O interno foi encaminhado para a cela disciplinar e responderá Procedimento Administrativo Disciplinar. Os materiais foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência e procedimentos cabíveis.

Com Informações Agepen

