Foragido condenado por roubo em 2022 é capturado em Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio da DERF (Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos), capturou na última sexta-feira, 28/06, em Campo Grande-MS, R.A.R.S. (27). Ele estava com mandado de prisão em aberto por condenação definitiva, em razão da prática do crime de roubo majorado.

O preso é oriundo do Estado de São Paulo, e ao chegar nesta Capital no ano de 2022, praticou diversos crimes contra o patrimônio, assim como tráfico de drogas, sendo preso em flagrante em uma das oportunidades e tendo permanecido preso até há alguns meses, quando acabou se evadindo do sistema prisional.

Em seguida, tornou a praticar delitos na região central da cidade. Desse modo, investigadores desta DERF, com o objetivo de cessar roubos e traficância em referida área, realizou buscas e conseguiu localizar e prender R.A.R.S., que possui diversas passagens criminais no Mato Grosso do Sul, por roubo e tráfico de drogas, além de furto no Estado de São Paulo.

O indivíduo se diz pertencente a uma organização criminosa paulista.

