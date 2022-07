Policiais participam de curso para o aperfeiçoamento do uso de drones

Policiais de Mato Grosso do Sul realizaram, ontem (18), um curso para aperfeiçoamento do uso de drones, além de outros equipamentos de tecnologia que tem sido usados pela PMA (Polícia Militar Ambiental).

O objetivo do curso seria aperfeiçoar o trabalho realizado pelas equipes. Os aparelhos são fundamentais para a fiscalização e levantamentos dos crimes e infrações contra a flora, especialmente os desmatamentos e incêndios. Dessa forma, o bom uso dos aparelhos se torna uma tarefa essencial da Polícia Militar Ambiental.

Para aperfeiçoamento na fiscalização de flora, os policiais são treinados pelo técnico especialista do setor de cartografia da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), Eder Milton Vasques.

O treinamento aborda a captação de imagens e mensuração métrica das dimensões de áreas com o uso do equipamento, aprendendo sua programação para cálculo de área e demais peculiaridades concernentes a reconhecimento, identificação e reprodução da área aferida em meio digital.

Policiais militares ambientais que já estão mais aperfeiçoados são instrutores e ministram técnicas de uso em todos os tipos de fiscalizações, inclusive fluviais.

Além disso, os drones permitem uma maior fiscalização de áreas à margem do rio, já que eles realizam a fiscalização de áreas fiscalização de acampamentos à margem dos rios e também outras infrações cometidas nas propriedades do entorno dos cursos d’água, como por exemplo, desmatamentos, erosões e degradação de matas ciliares, enquanto fiscalizam a pesca.

Na parte de pesca, os aparelhos permitem que os policiais possam monitorar maiores trechos com efetividade e redução de custo operacional e as imagens podem ser utilizadas para identificação dos criminosos, por características físicas pessoais e até das embarcações utilizadas, mesmo quando fogem.’

