Criança com comorbidade morre com COVID-19 antes de completar 1 ano de vida na Capital

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgou, nesta terça-feira (19), a morte de um recém-nascido e outras 17 pessoas influenciada pela COVID-19 em Mato Grosso do Sul. O documento aponta que esta vítima mais nova possuía cardiopatia congênita.

Segundo o último boletim epidemiológico, dez vítimas moravam em Campo Grande. Enquanto quatro eram de Três Lagoas e o restante de Corumbá, Anastácio, Paranaíba e Aparecida do Taboado. Do total, 16 vítimas possuíam comorbidades e tinham entre 46 e 95 anos.

Cardiopatia Congênita é qualquer anormalidade na estrutura ou função do coração que surge nas primeiras oito semanas de gestação, quando este órgão é formado. Estas alterações podem causar disfunções no desenvolvimento do feto, podendo comprometer o indivíduo em todas as faixas etárias.

Conforme a publicação, o Estado tem registrado, em média, aproximadamente 498 infecções e 2,6 mortes a cada 24 horas. Acesse também: Estado de saúde de casal que se acidentou em moto na Duque de Caxias é estável