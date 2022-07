Evento geek, teatro, cinema e opções para a família toda no Shopping Bosque dos Ipês

Por Marcelo Rezende

As férias de julho chegaram e, esse ano, com um cenário completamente diferente dos dois anos anteriores, famílias voltam a se reunir e procuram opções de lazer para quem está com as crianças em casa. Segundo o superintendente Adriano Passos, o Shopping Bosque dos Ipês está pronto para receber as famílias campo-grandenses com toda a estrutura necessária. “É durante as férias que construímos boa parte das memórias afetivas que nos acompanham vida afora e acredito que quem decidir vir ao Bosque para curtir um dia especial, certamente encontrará muitas opções. Além de um mix bastante interessante para divertir crianças e seus familiares, ainda temos atrações culturais agendadas para o período”, afirma.

Algumas dessas atrações são resultado de uma parceria de sucesso com o SESC MS e contemplam a família inteira. Todos os domingos, o Shopping Bosque dos Ipês recebe atrações musicais na Praça de Alimentação, durante o horário de almoço e, para a criançada, está agendado um Teatro Infantil especial no sábado (23).

Outro fruto dessa parceria é o “SESC GEEK 2022”, evento que acontece de sábado (23) até o domingo ( 7) de agosto, das 15h às 21h ( de segunda a sábado) e das 14h às 20h (domingos) e trará para a Praça Central do Bosque, o Museu do Videogame Itinerante, cujo acervo mostra os 50 anos de história dos videogames com um acervo com mais de 350 consoles de todas as gerações. Além de conhecer consoles e jogos raros, os visitantes também podem jogar em alguns videogames que fizeram história. Para deixar o passeio mais divertido ainda, ainda rolam Concurso de Cosplay, Encontro K-POP, torneios de jogos, área PlayStation VR, simuladores de corrida, controles gigantes, área de arcades, Área de PCs e outros. O evento é gratuito e para todas as idades.

Brincadeiras

Se o seu objetivo é fazer a meninada gastar energia, a sugestão é conferir a Casa da Tia Paula. Um espaço com casinha temática, minimercado, cozinha equipada, mesas didáticas, vários bonecos e brinquedos de personagens infantis, pula-pula, um brinquedão com circuitos e escorregadores, piscina de bolinhas, barraca da floresta, oficina mecânica, loja de cupcakes, estação das profissões, televisão com desenhos infantis e muitas outras opções para os pequenos se esbaldarem. Para o período de férias, há condição especial no preço: uma hora de diversão custa R$40.

Outro atrativo que chama a atenção são os Mini Cars For Rent, réplicas em miniaturas de carros como BMW, Kombi, Mercedes e outros, controlados manualmente ou por controle remoto. Os carrinhos são alugados por períodos de 15, 20 ou 30 minutos para que as crianças circulem pelo shopping.

Todos os itens são higienizados antes e depois do uso, inclusive os controles. Durante as férias, os planos de 20 minutos custam R$30 e os de R$30, custam R$40.

A rede de cinemas UCI também está com uma programação ideal para quem quer curtir as férias. Os diversos filmes em cartaz são diversão garantida para a família inteira.

