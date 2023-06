Policiais param para ajudar caminhoneiro e descobre transporte de 180 kg de cocaína

Um homem que não teve identidade divulgada, foi preso na tarde de ontem (18), transportando 180 kg de cocaína em um caminhão, na BR-158, em Paranaíba, a 407 quilômetros de Campo Grande. Aos policiais, o motorista confessou que levaria os entorpecentes até o interior de Minas Gerais.

O flagrante ocorreu durante uma fiscalização, quando os policiais avistaram um caminhão M.Benz/1418 com um pneu danificado. A equipe realizou a abordagem para prestar auxílio ao condutor e também solicitou as notas fiscais e fiscalização da carga.

Durante a vistoria, os policiais encontraram três fardos com tabletes de cocaína no caminhão. Questionado, o motorista confessou ter recebido a droga em Campo Grande (MS) e deveria entregá-la em Minas Gerais.

O preso, a cocaína e o caminhão foram encaminhados à Polícia Civil em Paranaíba.

