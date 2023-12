Policiais encontram quase 7 toneladas de maconha em carreta na BR-060

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam neste final de semana, quase 7 toneladas de maconha, transportados em uma carreta, na BR-060, próximo a Campo Grande. Aos policiais, o condutor que não teve identidade divulgada, disse que receberia R$ 40 mil para levar os entorpecentes até a Capital sul-mato-grossense.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização, quando os policiais deram sinal de parada ao condutor da Scania/T124. Durante o interrogatório, os rodoviários federais desconfiaram do nervosismo apresentado pelo motorista e solicitou que o caminhoneiro abrisse o reboque, momento em que confessou o transporte da droga. Segundo a PRF, os 6.841 Kg de maconha, eram transportados no reboque da carreta.

Diante do flagrante, o caminhoneiro foi encaminhado a Polícia Federal de Campo Grande, onde está à disposição da justiça.

