PM prende Gangue das Patroas no Centro de Campo Grande

Quatro mulheres, conhecidas no meio policial por integrar a ‘Gangue das Patroas’, foram presas, após serem flagradas, na tarde de quarta-feira (21), furtando uma tradicional loja, localizada na região central de Campo Grande. Segundo informações policiais, um funcionário da loja flagrou o momento em que as criminosas praticavam o furto. De imediato, a Polícia Militar foi acionada.

Ao chegar no endereço, os policiais se depararam com as mulheres saindo do estabelecimento, em um veículo Peugeot, de cor branca. Os militares seguiram o carro, e ao chegar na Rua 13 de Maio, conseguiram realiza a abordagem.

No veículo, os policiais apreenderam vários objetos furtados da loja. O gerente da loja reconheceu as suspeitas, apresentou o desejo em representar contra elas. O veículo em que elas estavam apresentava restrição administrativa, foi recolhido e encaminhado para o pátio do Detran.

Grupo já e bastante conhecido por praticar diversos furtos em comércios da cidade.

Com informações da Polícia Militar.

