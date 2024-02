Homem rouba carro, mas bate logo após o furto

Na manhã desta quarta-feira (21), um incidente chamou a atenção na região da Gleba Piravevê, em Ivinhema, a cerca de 289 km de Campo Grande. Um indivíduo furtou um veículo Volkswagen Gol de um vendedor de pães e acabou colidindo contra o muro de uma chácara. O proprietário do veículo relatou que estava realizando entregas no Bairro Itapoã quando o ladrão aproveitou o descuido e entrou no carro, que estava destravado e com a chave na ignição, evadindo-se do local.

A Polícia Militar foi acionada e já estava em busca do suspeito quando recebeu a notificação do acidente. Ao chegar ao local, constatou-se que o veículo acidentado era o Gol que havia sido furtado momentos antes. A parte dianteira do automóvel estava severamente danificada devido à colisão.

O ladrão, que sofreu ferimentos no acidente, recusou a ajuda dos moradores e empreendeu fuga antes da chegada das autoridades. Até o momento, ele não foi localizado pelas equipes policiais. As investigações estão em andamento para determinar se o suspeito envolvido no furto do veículo é o mesmo que teria furtado uma motocicleta momentos antes de roubar o carro.