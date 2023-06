Policiais federais encontram quase 2 toneladas de maconha em residência na fronteira

Agentes da Polícia Federal (PF), encontrou quase duas toneladas de maconha neste finalde semana em uma residência de Ponta Porã, divisa de Mato Grosso do Sul com Paraguai, a 313 quilômetros da Capital. Segundo a polícia, ninguém foi encontrado no local.

De acordo com as investigações, o local foi encontrado os entorpecentes era ultilizado por organização criminosa internacional como depósito, onde a droga era embalada, pesada e armazenada para o transporte.

As investigações continuam em andamento, com vistas a identificar os responsáveis pela utilização do depósito e pelo armazenamento da droga.

