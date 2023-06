Mesmo com sol, segunda-feira amanhece gelada em MS com mínima de 3,9°C

O dia amanheceu claro em diversos municípios de Campo Grande, porém o frio ainda é sentido nesta segunda-feira (19). Campo Grande começou a semana com mínima de 12°C e a máxima não deve passar dos 23°C.

Já no município de Maracaju, a semana começou com frio de 3,9°C, sensação térmica de -1°C e geada, mas a máxima deve chegar a 25°C. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), na quinta-feira (22) a cidade poderá registrar algumas nuvens e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas.

Outras mínimas registradas nesta manhã foram de 4°C em Rio Brilhante, com sensação de 2°C e geada; 5°C com sensação de 0°C em Nova Alvorada do Sul; 8°C em Ponta Porã com sensação térmica de 4°C e 6,2°C em Iguatemi e Amambai, segundo informações do meteorologista Natálio Abraão.

As temperaturas devem aumentar ao longo do dia. Na região sul do Estado as máximas previstas são de 21ºC em Ponta Porã, 22ºC em Dourados e Naviraí. Na região pantaneira as máximas devem atingir os 26ºC em Aquidauana, 27ºC em Corumbá, e 28ºC em Porto Murtinho e Coxim. Em Três Lagoas, leste do Estado, a máxima pode chegar aos 23ºC.

Ainda conforme o meteorologista, não há previsão de chuvas no Estado, entretanto, mudanças climáticas são esperadas a partir de amanhã (20) na região sul, devido a chegada de uma nova frente fria.

De acordo com o prognóstico do inverno, estação que começará no dia 21 de junho, nos próximos dias a chuva deve dar uma trégua, em Mato Grosso do Sul, entretanto, as temperaturas vão aumentar aos poucos, mas ainda no mês de junho os termômetros voltarão a diminuir e, em julho, o frio deve chegar com mais intensidade do que já foi registrado, até o momento.