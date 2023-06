Semana inicia com 1,4 mil vagas de emprego para Campo Grande

Para quem está em busca de emprego, a semana inicia com 1.471 oportunidades para Campo Grande, por meio da Funsat (Fundação Social do Trabalho).

A Funsat oferece nesta segunda-feira (19), 1.471 vagas de emprego, desse total, 660 não exigem experiência. Dentre as oportunidades disponíveis estão a de açougueiro (50), ajudante de carga e descarga de mercadoria (55), atendente de lanchonete (22), auxiliar de cozinha (27), auxiliar de limpeza (70), desossador (52), fiscal de prevenção de perdas (20), magarefe (26), operador de caixa (181), Repositor de mercadorias (88), vendedor interno (41) e técnico de enfermagem (41).

Além disso, há 161 vagas disponíveis para PCD (Pessoa com Deficiência) para funções como Atendente de lojas e mercados, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, editor de mídia eletrônica e vigilante.

Para viabilizar a contratação, a Fundação recomenda que pessoas que estão em busca de emprego utilizem o aplicativo Sine Fácil. A plataforma permite pesquisar e candidatar-se às vagas disponibilizadas pelo sistema.

As vagas ofertadas estão disponíveis no link: http://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/. Para se candidatar basta se cadastrar no site: https://form.jotform.com.

