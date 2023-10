Policiais encontraram maconha e cocaína avaliados em R$ 170 mil escondidos em veículo

Um homem de 27 anos foi preso, ontem (9), pelos agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), transportando maconha e cocaína, escondidos em um compartimento oculto de um GM Onix. O flagrante aconteceu na MS-295, em Iguatemi, a 412 quilômetros da Capital. Segundo a polícia, os entorpecentes apreendidos valem aproximadamente R$ 170 mil.

Segundo o DOF, os policiais descobriram após abordar o veículo veículo que estava em atitudes suspeitas, na zona rural do município. Durante a entrevista, o homem disse aos policiais que trabalhava como motorista de aplicativo e que teria levado uma família até Campo Grande.

Os policiais estranharam o fato, quando realizaram uma busca minuciosa no carro e encontraram um ‘mocó’ onde as drogas estavam escondidas. Ao todo foram localizados diversos tabletes de maconha, que após a pesagem totalizaram 35 quilos do entorpecente, além de 500 gramas de cocaína

Ao ser novamente questionado, o motorista disse que foi contratado na cidade de Santa Maria (RS), para deslocar até Ponta Porã e pegar os entorpecentes e retornar à cidade gaúcha. Pelo transporte ele afirmou que receberia R$ 10 mil. O material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Iguatemi.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.