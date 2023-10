Equipe sul-mato-grossense irá representar o Estado nos Jogos Universitários Brasileiros 2023

A Delegação Sul-Mato-Grossense já está em Joinville (SC), pronta para participar da 71ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). A competição, considerada a maior do gênero na América Latina, terá sua primeira etapa realizada de 8 a 14 de outubro e contará com a participação de atletas de oito modalidades: breaking, cheerleading, e-sports (Clash Royale, Free Fire e futebol eletrônico), handebol, judô, voleibol, wrestling (luta olímpica) e xadrez.

A equipe estadual é coordenada pela Federação Universitária de Esportes do Estado (FUEMS) e conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte) e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc).

O primeiro grupo de Mato Grosso do Sul é composto por 84 pessoas, incluindo 74 atletas, sete técnicos e três dirigentes. De acordo com a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), participam aproximadamente cinco mil estudantes-atletas das 27 unidades federativas, competindo em 21 modalidades ao longo dos 14 dias de evento.

A etapa complementar dos JUBs Joinville 2023 ocorrerá de 15 a 21 de outubro, com disputas nas modalidades acadêmico (apresentação de artigos científicos no segmento esportivo), basquetebol, e-sports (Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends e Valorant), futsal, jiu-jitsu, karatê, tênis, tênis de mesa e tênis de mesa paradesportivo.

Na última edição em Brasília (DF), Mato Grosso do Sul conquistou 21 medalhas, com oito de ouro, cinco de prata e oito de bronze. O wrestling foi o grande destaque, com a equipe sul-mato-grossense dominando os tapetes e garantindo o lugar mais alto do pódio. Desde sua inclusão no programa esportivo dos JUBs em 2021, Mato Grosso do Sul mantém sua invencibilidade na modalidade de luta olímpica. O basquete feminino sul-mato-grossense também se destacou, terminando em terceiro lugar na primeira divisão nos JUBs Brasília 2022.