Com preletores internacionais, jovens cristãos realizam conferência que vai reunir centenas de pessoas em MS

Evento terá três dias impactantes e de aprendizado sobre a obra do Espírito Santo

A Conferência Relevante, promovida pelos jovens da Igreja Evangélica Comunidade Global (IECG), uma das igrejas mais influentes do Mato Grosso do Sul, vai muito além de ser apenas um evento comum, é mais uma oportunidade de crescimento espiritual e de atingir uma nova maturidade. Como em todos os anos, a conferência traz algo inédito para seus participantes e em 2023 não será diferente.

No ano passado, o evento reuniu muitos participantes em três dias memoráveis no qual todos se aprofundaram no conhecimento da Bíblia e compreenderam a relevância da Palavra em suas vidas. Além disso, a conferência contou com a exposição de um museu da Bíblia e outras atrações emocionantes.

Esse ano a estrutura da Conferência será incrível, com tecnologia e inovação o evento contará com quatro sessões incríveis, kits conferencistas, espaços instagramaveis, sala profética, lounge para voluntários e múltiplos workshops simultâneos.

“O meu desejo é que nós possamos mergulhar mais naquilo que a palavra do Senhor nos traz sobre o Espírito Santo e principalmente naquilo que acontece ali depois da descida do Espírito em Atos 2. O objetivo então é viver de fato o que o Espírito Santo de Deus tem para nós”, afirma o idealizador do evento e pastor da Juventude Relevante, Aldo Giovanni.

Líder da Comunidade Global, o Apóstolo Edmilson Oliveira, é um dos preletores confirmados e destaca a importância de um evento como esse em Mato Grosso do Sul.

“Estarei compartilhando da minha experiência com Jesus, e também da minha experiência com o Espírito Santo antes e depois. Vai ser um tempo impactante, eu tenho certeza que o Espírito será derramado de uma forma poderosa para nos levar em uma nova dimensão”, destaca.

Convidados especiais

Os convidados são líderes relevantes no Brasil e nos Estados Unidos. A conferência promete experiências incríveis dentro de um tema que é estilo de vida essencial para o cristão. Uma vida baseada no Espírito Santo de Deus.

Preletores Confirmados

Apostolo Edmilson Oliveira – Apóstolo e líder da Comunidade Global

Pastor Aldo Giovanni- Pastor na Juventude Relevante, Relevanteen e Juniors

Pastora Rebeca Sousa- Pastora na Juventude Relevante, Relevanteen e Juniors

Pastor Yuri Breder – Pastor Sênior na Primeira Igreja Batista de Maringá / PR

Pastor Phillip Hunter- Pastor na Gateway Church, Dallas, Texas, EUA

Pastor Ben Pirtle da Igreja-Pastor na Gateway Church, Dallas, Texas, EUA

Pastor Fernando Silva – Pastor na Igreja RescueChurch, Miami, EUA

Pastora Carla Hobo – Pastora na Igreja RescueChurch, Miami, EUA

Inscrições

Mais de 85% das vagas já foram preenchidas, mas as inscrições podem ser realizadas pelo site juventuderelevante.com.br ou pela bio do Instagram@juventuderelevante. O investimento é no valor de R$ 180 e para acentos vips, os conferencistas terão acesso as primeiras cadeiras no evento, crachá especial e desconto exclusivo na Relevante Store através de um Upgrade de R$ 94.

Juventude Relevante

A Juventude Relevante é uma das maiores juventudes evangélicas do estado de Mato Grosso do Sul, composta por centenas de jovens dedicados à sua fé. Os cultos da Juventude acontecem semanalmente, todos os sábados às 19h, na IECG Centro. Desde 2015, o Pastor Aldo Giovanni e sua esposa Pastora Rebeca Sousa lideram este ministério, orientando e inspirando os jovens e adolescentes.