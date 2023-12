Policiais encontram veículo furtado no PR abandonado em rodovia de MS

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram na tarde de ontem (01), um veículo com registro de furto na cidade de Cascavel (PR). A ocorrência foi em uma estrada vicinal, próximo a MS-180, em Iguatemi, a 412 quilômetros de Campo Grande.

O veículo Fiat Strada que tinha registro de furto, foi encontrado, abandonado na região do assentamento Rancho Loma. Os policiais depararam que o carro tinha algumas avarias. Durante a checagem no sistema policial, descobriu-se que o veículo havia sido furtado no interior do Paraná.

A ocorrência foi entregue na Delegacia da Polícia Civil de Iguatemi.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram