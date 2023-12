Mulher morre ao colidir motocicleta em traseira de caminhonete estacionada

Camila Aparecida Mateus, de 32 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na manhã de hoje (02), em São Gabriel do Oeste, a 137 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações de testemunhas, a vítima seguia em uma motocicleta quando colidiu na traseira de uma caminhonete estacionada.

Conforme apurado pelo portal Idest, Camila seguia para o trabalho, quando por volta de 7h, por motivos que ainda serão apurados pela Polícia Civil, colidiu na traseira de uma F-4000 estacionada na Avenida Dom Pedro I. Ao site, a polícia relatou que uma das principais suspeitas do acidente é que a motociclista colidiu no veículo por falta de visibilidade, já que o sol estava diretamente na direção dos condutores, no horário do acidente.

Com o forte impacto, Camila não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.

