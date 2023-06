Há 47 dias sem vencer, Operário tem a pior sequência desde 2011

Sem vencer há 47 dias, o Operário precisa quebrar esse tabu de vitórias contra o F.C Cascavel (PR), neste sábado (03), às 15h (horário de MS) no Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto, pela quinta rodada do grupo A7, do Campeonato Brasileiro Série D. A última vitória do Galo, foi no dia 8 de abril, contra o Dourados, por 2 a 1, pelas semifinais do Campeonato Sul-mato-grossense.

Segundo dados apurados pela reportagem, a equipe alvinegra tem a pior sequência desde 2011, ano de rebaixamento do Galo no campeonato Estadual.

Naquele ano, o Operário estava no grupo B, quando emendou 9 derrotas. Ainda conforme informações apuradas pelo Portal O Estado Online, o Operário desde da temporada de 2019 não acumula quatro jogos sem vencer.

O período de seca de vitórias já dura quase 2 meses. No último final de semana, o Operário perdeu para o Maringá Futebol Clube por 2 a 0, agora necessita vencer para não se afastar dos líderes do grupo A7 do Brasileirão Série D.

