Costa Rica vence Instituto AEFA na primeira partida da final do Estadual sub-16

No último final de semana, aconteceu o primeiro jogo da final do Campeonato Estadual Amadorzinho Sub-16. A equipe do Costa Rica venceu o Instituto AEFA de Dourados por 3 a 1, no Estádio Fredis Saldivar (Douradão), em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. O jogo de volta será no próximo domingo (9), às 15h, no Laertão, em Costa Rica.

Com o resultado positivo fora de casa, a Cobra do Norte pode perder em seus domínios por até um gol de diferença.

Segundo a divulgação pela Rádio Esporte MS, a competição teve 60 partidas, com 302 gols marcados, média de 5,03 gols/partida.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.