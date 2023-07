Homem é preso com 500 kg de maconha em veículo roubado

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso na madrugada de hoje (4), transportando quase 500 quilos de maconha, em um veículo com registro de roubo, próximo ao município de Caarapó, a 273 quilômetros de Campo Grande.

O flagrante ocorreu durante uma vistoria na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando abordaram um Fiat/Cronos. Ao parar, o condutor logo confessou que não possuía CNH. Os policiais também perceberam forte odor de maconha dentro do veículo.

Após vistoria, a equipe encontrou os fardos de maconha, 500 gramas de skunk e também durante a vistoria no chassi e no sistema policial, descobriu que o automóvel possuía registro de roubo.

O preso, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Judiciária local.

