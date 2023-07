Jovem é preso com maconha avaliada em R$ 2.1 milhões em carro roubado

Um homem de 23 anos, foi preso pelos agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), transportando mais de 1 tonelada de maconha, em veículo com registro de roubo, na BR-487, em Itaquiraí, a 405 quilômetros de Campo Grande. Uma outra pessoa que realizava o serviço de “batedor” dos entorpecentes, não foi localizado até o momento.

O flagrante aconteceu durante um bloqueio policial, quando os agentes do DOF, deram sinal de parada a dois veículos que seguiam juntos. Ambos os condutores não obedeceram à ordem de parada, tentaram fugir em alta velocidade pela rodovia.

Durante a perseguição, o motorista do Fiat/Toro foi alcançado e detido. Já o condutor do Gol, que seguia como batedor, abandonou o carro ás margens da rodovia e fugiu a pé em meio a uma mata. A equipe do DOF realizou diligência pela região, mas não encontrou o suspeito.

Em vistoria no interior do utilitário, os policiais encontraram 1.017 quilos de maconha. Aos policiais, o motorista afirmou que pegou o carro em Itaquiraí e levaria até o Paraná, onde entregaria os entorpecentes. Ele ainda disse que se comunicava com o batedor por um rádio comunicador.

Em checagem ao veículo, foi constatado que o carro tinha placas falsas e que o Fiat/Toro foi roubado em Resende (RJ), em abril deste ano.

O material apreendido, foi avaliado em aproximadamente R$ 2,1 milhões. Os entorpecentes foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Naviraí.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.