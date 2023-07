Policiais encontram quase meia tonelada de maconha em veículo roubado no RJ

Dois homens, de 18 e 37 anos, foram presos, na madrugada de hoje (8), com quase meia tonelada de maconha, em um veículo roubado no Rio de Janeiro (RJ), na MS-166, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. Aos policiais, ambos confessaram o transporte dos entorpecentes até a Capital sul-mato-grossense

O flagrante aconteceu durante um bloqueio na rodovia, que da acesso à Cabeceira do Apa, quando fizeram sinal de parada ao condutor do VW Parati. Ao ser interrogado, o condutor de 18 anos não soube explicar a viagem.

Logo mais atrás, os agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), depararam com um T-Cross, também realizando o sinal de parada ao condutor, de 37 anos. Ao parar, já saiu do carro com as mãos na cabeça, gritando ‘perdi, perdi’, fazendo alusão que estaria carregado com algo de ilícito.

Em vistoria ao T-Cross, os policiais encontraram 467 quilos de maconha e 58,3 quilos de skunk. O motorista disse que teria pego o carro em Ponta Porã e levaria até Campo Grande. Ele afirmou ainda que o jovem de 18 anos seguia a frente na função de batedor.

Novamente ao ser interrogado, o jovem confessou a versão.

Diante do flagrante, os policiais realizaram uma checagem no chassi do veículo, e foi confirmado que o T-Cross, tinha registo de roubo no dia 29 de janeiro, na cidade do Rio de Janeiro.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 1,6 milhão, foi encaminhado à Polícia Civil de Ponta Porã.

