Condutor perde direção e capota veículo na fronteira

Um veículo Fiat/ Uno capotou, na manhã de hoje (8), na na Rua Marechal Floriano, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. Apesar do susto, o condutor ficou levemente ferido e foi atendimento pelos socorristas do Corpo de Bombeiros.

Segundo o site Dourados News, a dinâmica do acidente ainda é desconhecida. Equipes da Polícia Militar e da Agência Municipal de Trânsito estiveram no local, para garantir a fluidez da via.

