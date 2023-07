Quilo do tomate é encontrado por quase R$ 10

Fruto obteve variação de 91,72%

O quilo do tomate vendido nos supermercados de Campo Grande está custando R$ 9,49. A informação consta na pesquisa semanal feita pelo jornal O Estado em seis estabelecimentos.

O fruto variou 91,72%. Enquanto no Pires está custando R$ 4,95, no Comper custa R$ 9,49. O preço médio calculado é R$ 7,12. O arroz de 5 quilos tem o valor entre R$ 18,49 e R$ 23,99, uma diferença de 29,75% nos supermercados pesquisados. O preço médio é de R$ 20,70. O feijão, de 1 kg, é encontrado por R$ 5,98 no Pires e por R$ 9,69, no Nunes, obtendo variação de 62,03%, com custo médio de R$ 7,43.

O óleo variou 24%, sendo vendido de R$ 4,75 a R$ 5,89. O preço médio que o consumidor vai precisar desembolsar para comprar o produto é de R$ 5,25. A dúzia de ovos está custando R$ 9,79, no Fort Atacadista e R$ 12,15, no Pires (24,11%). O custo médio é de R$ 11,11.

