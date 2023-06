Condutor foge e abandona mais de 1 tonelada de agrotóxicos em estrada vicinal

Equipes da Polícia Civil apreenderam na noite de ontem (23), mais de 1 tonelada de agrotóxico, sendo transportados em um veículo de forma ilegal, próximo ao perímetro urbano de Mundo Novo, a 466 quilômetros de Campo Grande. O condutor fugiu durante o bloqueio policial e até o momento segue sendo procurado.

O flagrante aconteceu após equipes da Polícia Civil receberem informações que um veículo Fiat Toro sairia da linha internacional carregado com produtos ilícitos e adentraria no perímetro urbano de Mundo Novo. Diante do caso, os policiais civis realizaram monitoramento em ponto estratégico, próximo de uma estrada vicinal, perto da Cooperativa Coopagril. Em dado momento, foi possível avistar um veículo com as características mencionadas, transitando em alta velocidade.

Policiais deram sinal de parada na tentativa de abordagem, mas o motorista não obedeceu e fugiu em alta velocidade pelas ruas do município de Mundo Novo. Os policiais civis realizaram o acompanhamento tático, quando o condutor saltou do veículo ainda em movimento e saiu correndo para área rural, não sendo possível sua captura.

Ao vistoriar o carro, foi encontrado 1.030 kg de inseticidas Solar 75 WG, que foi devidamente apreendido. Diante dos fatos, foi confeccionado o Boletim de ocorrência, que será encaminhado ao órgão competente.

As investigações continuam para identificar a autoria e melhor apurar os fatos.

