Policiais encontram quase 800 kg de maconha em veículo abandonado

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite de ontem (5), quase 800 quilos de maconha, em veículo abandonado na BR-463, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande.

O flagrante ocorreu durante uma fiscalização, quando policiais deram sinal de parada ao condutor de um Chevrolet/Meriva. Ao avistar os policiais rodoviários, o motorista acelerou o veículo, mas abandonou o carro quilômetros a frente, continuando a fuga a pé. Ele até o momento não foi encontrado.

Após não conseguir alcançar o motorista, os policiais avistaram o carro e depararam com diversos tabletes de maconha. Ao serem pesados, totalizaram 768 Kg de maconha

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária local.

